Синоптики Росгидромета прогнозируют, что с 17:00 20 августа до 10:00 21 августа в Москве местами пройдут сильные дожди, при этом порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует водителям снижать скорость, увеличивать дистанцию до других транспортных средств и избегать резких маневров, включая обгоны и перестроения. Также советуют парковать автомобили подальше от деревьев.

Пешеходам следует быть внимательными: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

МЧС в своем Telegram-канале призывает жителей города соблюдать осторожность, беречь себя и близких, а при необходимости звонить по номерам «101», «112» или на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве.

Недавно ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что в течение августа погода в столичном регионе будет нестабильной, с чередованием дождливых прохладных дней с солнечными и теплыми.