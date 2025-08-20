Памфилова: В Москве откроют 14 участков для голосования на выборах глав регионов

На портале государственных услуг до 8 сентября можно подать заявление о голосовании на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

На таких участках смогут проголосовать оказавшиеся в это время в столице избиратели 19 регионов, в которых будут проводиться выборы губернаторов.

"Спасибо нашим коллегам из Московской городской избирательной комиссии, которые очень внимательно подошли к вопросу расположения экстерриториальных участков. Они образованы в наиболее удобных и проходимых местах города. Это флагманские офисы "Мои документы" и центры госуслуг в крупнейших торговых центрах во всех округах столицы, гостиничный комплекс "Измайлово" и вестибюль станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии", - сказала Памфилова на заседании ЦИК 20 августа.

Напомним, 14 сентября в 81 регионе пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня.