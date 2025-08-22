Новые зоны отдыха появились в парке «Сокольники»

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству пространства возле Путяевского пруда в парке «Сокольники» на востоке столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© mos.ru

«В рамках первого этапа работ по благоустройству и развитию территории парка обновили и создали детские и спортивные площадки, в ходе второго – добавили этой зоне функционала. Теперь у жителей появилось больше возможностей для отдыха и занятий спортом», – сказал Бирюков.

Он пояснил, что на северном берегу водоема привели в порядок детскую площадку и место для игры в пляжный волейбол, рядом обустроили зону с тренажерами, добавили новые игровые элементы к большому игровому комплексу «Корабль», смонтировали навес для отдыха с парковыми диванами.