Новые зоны отдыха появились в парке «Сокольники»
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству пространства возле Путяевского пруда в парке «Сокольники» на востоке столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В рамках первого этапа работ по благоустройству и развитию территории парка обновили и создали детские и спортивные площадки, в ходе второго – добавили этой зоне функционала. Теперь у жителей появилось больше возможностей для отдыха и занятий спортом», – сказал Бирюков.
Он пояснил, что на северном берегу водоема привели в порядок детскую площадку и место для игры в пляжный волейбол, рядом обустроили зону с тренажерами, добавили новые игровые элементы к большому игровому комплексу «Корабль», смонтировали навес для отдыха с парковыми диванами.
«На расположенном в этой части парка пляже обновили песок, установили спасательную вышку, смонтировали настил, на котором установили раздевалку и душ, скоро там появятся лежаки со столиками и новый павильон спасательной станции. Кроме того, вдоль северо-восточного берега водоема был обустроен настил протяженностью порядка 250 м, в специально оборудованном кармане сделают общественный павильон, выделены четыре смотровые площадки. На южном берегу Путяевского пруда отремонтировали детскую и спортивную площадки. Теперь в воркаут-зоне площадью почти 330 кв. м есть тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний, комплекс с классическим двухуровневым рукоходом и шестью турниками. На западном берегу смонтирована смотровая площадка площадью около 300 «квадратов», – подчеркнул Бирюков.