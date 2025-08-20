Глава АПЭК: Посещаемость кафе и ресторанов Москвы выросла

Политолог Дмитрий Орлов сообщил, что поддержка мэрии Москвы в сфере развития пищевой промышленности способствовала росту посещаемости кафе и ресторанов столицы в 2024 году. По его словам, показатель достиг четырехсот шестнадцати миллионов посещений.

Орлов отметил, что важным драйвером развития агропромышленного комплекса стала политика ресторанов Москвы по закупке отечественных продуктов для своих нужд. Это позволило увеличить посещаемость на десять процентов по сравнению с 2023 годом и на сорок восемь процентов за период 2020–2024 годов.

Политолог подчеркнул, что рост числа посетителей объясняется также увеличением туристического потока в столицу. Он отметил, что эти меры способствуют развитию как ресторанной отрасли, так и смежных сфер.

Дмитрий Орлов добавил, что политика мэрии не только поддерживает предприятия пищевой промышленности, но и создает позитивный образ города, укрепляя продовольственную безопасность и привлекая иностранных туристов, передает Агентство городских новостей «Москва».

