Сергунина отметила востребованность цифровых решений Москвы за рубежом

Москва продолжает развивать свои цифровые решения и делиться опытом по их созданию как с другими регионами России, так и дружественными странами. Только за последние 2,5 года инновационными технологиями столицы в рамках деловых встреч заинтересовались делегации из 27 государств, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

— Городские проекты привлекли внимание экспертов из таких стран, как Китай, Бразилия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия. Перспективные московские разработки представили уже более чем на 100 профильных международных событиях, — рассказала Наталья Сергунина.

В число мероприятий вошли крупные технологические выставки: Smart Nation Expo в Куала-Лумпуре, Gitex Global в Дубае и Smart Cities India Expo в Нью-Дели.

Кроме того, Москва представила свои передовые решения для управления мегаполисом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде в июне. Среди них были платформа Mos.Tech, ноутбуки с собственной операционной системой и комплекс программного обеспечения.

На деловых встречах с партнерами из Катара, Омана и Саудовской Аравии особое внимание привлек цифровой двойник Москвы, позволяющий органам власти принимать решения по развитию инфраструктуры. Проект представляет собой точную фотограмметрическую модель города с учетом всех зданий, коммуникаций и объектов инфраструктуры.

Делегации из Алжира, Индонезии, Эфиопии и других стран обсудили обмен опытом применения искусственного интеллекта. Сегодня в столице развиваются около 100 проектов на его основе, включая голосового помощника городского контакт-центра, чат-бот на портале mos.ru и школьный сервис для изучения математики. Москва также активно укрепляет сотрудничество в сфере цифровизации через межправительственные комиссии, в том числе с экспертами из Казахстана, Малайзии и Сербии.

В рамках фестиваля в парке искусств «Музеон» открылась интерактивная выставка «Цифровые технологии Москвы». Ее посетители могут принять участие в тематическом квесте, в рамках которого они познакомятся с ИТ-профессиями и узнают больше о цифровой экосистеме столицы.