В четверг в Москву придёт похолодание

Отставание температурных показателей от нормы будет достигать в Москве в ближайшие дни порядка 3—6 °С, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Практически каждый день в прогнозе присутствуют дожди. В отдельные дни — четверг (21 августа. — RT) и пятницу — может выпадать в течение суток 5—10 мм осадков. Но сегодня (20 августа. — RT) в Москве ещё будет тёплая погода — до +23 °С», — рассказал он.

А завтра, 21 августа, холодный душ в виде дождя обрушится на центр европейской части России, продолжил эксперт.

«Столичный регион погрузится в холодные воздушные массы с максимальной температурой +15…+17 °С. В Москве ожидаем около +17 °С и порывы ветра до 15 м/c. В пятницу (22 августа. — RT) облаков будет больше, в столице ожидается температура в пределах +14…+16 °С», — поделился он.

Предстоящей ночью в Москве будет порядка +13 °С, а с пятницы до воскресенья воздух будет остывать в ночное время до +7…+12 °С, подытожил Ильин.

