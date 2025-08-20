Мобильную версию электронной медкарты используют почти 6 млн москвичей

Мобильную версию электронной медкарты в приложении «ЕМИАС.ИНФО» используют почти 6 млн жителей Москвы, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает АБН24.

Популярность мобильной версии за год выросла в 1,5 раза. Ежедневное количество пользователей приближается к 300 тыс.

В приложении можно записаться на приём, посмотреть результаты анализов, назначения врачей и так далее.

«Кроме того, с помощью мобильной версии удобнее следить за своим здоровьем. В электронную медкарту можно добавлять свои показатели артериального давления, пульса, температуры, уровня сахара и другие важные параметры, в том числе с помощью фото и голосового ввода», — цитирует Ракову сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что проект «Цифровая клиника» внедрили в 32 больницах Москвы за два года.