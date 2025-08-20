В Москве ночи будут холодными до конца лета

Прошедшая ночь в Московском регионе может стать последней летней ночью, когда температура не опускалась ниже 10 градусов тепла. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

"Прошедшая ночь в Москве и области может стать последней теплой в нынешнем августе. На карте видно, что минимальная температура воздуха 20 августа нигде не опускалась ниже плюс 10 градусов. В Москве, на ВДНХ, воздух остыл до 13 градусов, что почти на градус выше нормы", - написала она в своем Telegram-канале.

Метеоролог отметила, что в конце августа в регион станет чаще проникать холодный воздух, прохладными ночи останутся до конца лета.