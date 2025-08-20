Ливень обрушится на Москву сегодня вечером

На Москву сегодня вечером должен обрушиться ливень. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за 12 часов может выпасть 15 литров дождевой воды на квадратный метр. В первой половине дня синоптическая ситуация в столичном регионе по-прежнему будет определяться погожим гребнем антициклона.

Воздух в Москве прогреется до 22 градусов. Однако, к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада. Он и принесет гряду дождевых облаков. Уже после 15 часов заморосит мелкий дождь, переходящий в вечерний час-пик в ливень, который продолжится практически до утра.