Гостиная «Поэзия Серебряного века» открылась в рамках проекта «Лето в Москве»

На Сретенском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве» открылось литературно-музыкальное пространство. 23 августа здесь пройдет гостиная «Поэзия Серебряного века», где прозвучат стихи и песни, написанные на произведения классиков начала XX века. Об этом сообщила пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Организаторы сообщили, что в программе примут участие актеры «Литературного театра «Отражение», солисты вокальной студии «Элегия» и бард Игорь Михалев. Также будут исполнены авторские композиции Веры Струниной на стихи Марины Цветаевой и Константина Бальмонта. Помимо этого, зрители услышат чтение произведений современных авторов в исполнении известных артистов и певцов.

Отдельное внимание уделено мастер-классам, которые проводит Российская государственная детская библиотека. Так, 20 августа пройдет занятие с писательницей Екатериной Соболь «Создаем историю вместе», 27 августа — научная викторина с Петром Волцитом, а 29 августа состоится творческое занятие по произведениям Григория Кружкова, где дети и родители смогут придумать собственные образы и иллюстрации.

Организаторы подчеркнули, что проект рассчитан на взрослых и детей. Гости смогут не только познакомиться с литературным наследием, но и участвовать в викторинах, театрализованных чтениях, встречах с букинистами и презентациях новых книг. По их словам, инициатива реализуется при поддержке правительства Москвы и направлена на популяризацию чтения и культуры в столице, передает официальный сайт мэра Москвы.

