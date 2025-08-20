Московским льготникам больше не нужны бумажные билеты на электрички

Московским льготникам больше не нужны разовые билеты на подмосковные электрички. С 1 сентября пассажиры пригородных поездов, имеющие социальные карты москвича и обладающие региональными льготами, смогут пользоваться услугой "Быстрый проход" на всем полигоне Центральной пригородной пассажирской компании, где станции оборудованы турникетами или валидаторами.

Пока владельцы карт москвича, а их три миллиона, могут бесплатно проходить на станции по технологии "Быстрый проход" только на станциях в пределах МЦД. После расширения зоны действия сервиса, они смогут пользоваться услугой на пригородных поездах при поездках между 350 станциями столицы и области, включая Ярославское и Павелецкое направления.

Теперь льготникам, решившим отправиться за пределы МЦД, больше не нужно оформлять бумажные билеты в кассе или автомате для каждой поездки. Достаточно один раз в год активировать услугу в кассе, а затем просто прикладывать карту москвича к турникету или валидатору на станциях отправления и прибытия.

"При этом карту нужно обязательно предъявлять по требованию кассира-контролера", - уточнили в ЦППК.

Как и обычный билет, карту москвича нужно прикладывать дважды - на входе и на выходе. Если на входе пропустить валидатор, поездка не будет считаться начатой, и при выходе турникеты не откроются. В этом случае пассажиру придется оформить разовый билет в автомате или кассе. Если же на выходе не приложить карту, то услуга "Быстрый проход" будет временно приостановлена. Возобновить ее смогут в кассе ЦППК.

В столичном департаменте транспорта отметили, что нововведение позволит пассажирам с бесплатным проездом экономить до семи минут на каждой поездке.

В числе региональных льготников Москвы - ветераны труда, труженики тыла, пенсионеры и предпенсионеры, дети и родители из многодетных семей и другие категории граждан. Полный перечень можно найти на официальном сайте ЦППК.