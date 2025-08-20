Вечером 20 августа на Москву обрушится ливень, воздух прогреется до +22 °С.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, воздух в Москве в первой половине дня прогреется до +19…+22°С.

«После 15 часов заморосит мелкий дождь, переходящий в вечерний час-пик в ливень, который продолжится практически до утра. Общее количество осадков за 12 часов составит 15 л дождевой воды на ка. м московских улиц», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, синоптик добавил, что атмосферное в столице давление будет падать и составит 738 мм рт. ст.

Климатолог Непомнящих заявил об аномально теплой осени-2025 в Новосибирске

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что 1 сентября в Москве ожидается сухая погода.