Садовое кольцо и несколько улиц в центре Москвы перекроют 23 августа

Садовое кольцо и несколько улиц в центре Москвы временно закроют для движения транспорта в субботу, 23 августа, в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля. Об этом в среду, 20 августа, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Проезд будет запрещен с 00:01 до 18:00 в Новоконюшенном переулке от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля. С 00:01 до 20:00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющиха до Зубовской улицы и на Большой Пироговской улице от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы. А также с 11:50 до окончания мероприятия на внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

По словам представителей ведомства, 22 августа с 15:00 до 23:59 и 23 августа с 20:00 до 23:00 будет закрыто движение по 1 полосе в каждом направлении на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля.

— Также будет запрещена парковка 22 августа с 00:01 до окончания мероприятия на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля и Новоконюшенном переулке. 23 августа с 00:01 до 18:00 на участке Дашкова переулка, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее москвичей предупредили о временном ограничении движения транспорта в районе Красной площади с 20 августа до 1 сентября в связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».