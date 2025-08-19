В Москве число аварий с самокатами упало в полтора раза

В Москве в этом году резко снизилась аварийность с участием прокатных и личных электросамокатов - за минувшие семь месяцев общее число ДТП с ними упало на 55 процентов по сравнению с прошлым годом. Аварий, в которых пострадали дети, стало меньше на 44 процента. В мэрии считают, что в первую очередь помогло ограничение возраста для доступа к прокатным сервисам.

Данными аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), как называют электросамокаты, моноколеса и другие подобные устройства, поделились в столичном департаменте транспорта и Госавтоинспекции. Например, ДТП с самокатами в этом году зафиксировано 442, а в прошлом году к этой дате их было уже 979. Меньше стало и раненых в этих авариях - 462 против 1028.

Чаще всего, кстати, к ДТП приводят попытки переехать на электросамокате через пешеходный переход. По правилам, перед "зеброй" нужно спешиваться и переходить дорогу пешком. В противном случае водители не успевают среагировать, когда перед их капотом на дорогу вылетает самокатчик. Также к авариям часто приводят несоблюдение очередности проезда и слишком большая для дорожной обстановки скорость. Другими словами, самокатчики врезаются в пешеходов, друг друга и автомобили, а еще разгоняются, не учитывая, что впереди, например, лестничный спуск.

Столичные власти считают, что в первую очередь добиться снижения аварийности помогла обязательная верификация пользователей прокатных сервисов через Mos ID. Чтобы получить доступ к прокату, с этого года нужно подтвердить свою учетную запись на сайте mos.ru.

"Это позволяет заблаговременно выявлять аккаунты несовершеннолетних и ограничивать им доступ к сервису. Со старта сезона проката уже заблокировали 32 тысячи аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Впрочем, кроме верификации сработали и другие меры. Госавтоинспекция проводит регулярные проверки вместе с операторами проката - например, нарушителей правил просто останавливают на улицах. Кроме того, нарушителей на самокатах вычисляют по камерам наблюдения, а данные потом передают операторам, которые сами выписывают штрафы. С появлением на самокатах номеров это стало несложным.

Также в Москве действуют медленные зоны. Разогнаться в них выше установленного предела в 5-15 км/ч на прокатном электросамокате просто нельзя - электроника не позволит. Такие зоны действуют в парках, на бульварах и т.д. Например, на Цветном бульваре скорость прокатных самокатов автоматически ограничивается до 15 км/ч. А еще лимит скорости в 20 км/ч по умолчанию действует для всех пользователей в зоне от ТТК до МКАД.

На подходе и еще одно новшество - сервисы аренды начали внедрять рейтинги пользователей. У тех, кто нарушает правила, рейтинг будет падать, а за этим последуют санкции - например, персональное ограничение скорости. Пользователи с высоким рейтингом, наоборот, смогут рассчитывать на поощрения.

При этом злостных нарушителей по-прежнему будут просто блокировать и штрафовать. За езду на самокате вдвоем, к примеру, можно получить штраф в 100 тысяч рублей - тут низкий рейтинг покажется уже не столь важным.