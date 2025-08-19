Старые книги спасут лес: в «Экоточках Москвы» открыли сбор литературы

В Москве открыли сбор старых книг в рамках проекта «Экоточки Москвы», сообщается на сайте городского правительства. Контейнеры для приема литературы установлены в более чем 60 пунктах по всему городу.

© Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Принятые книги сортируют, проверяют на дефекты и дезинфицируют. Издания в хорошем состоянии попадут к новым владельцам, а пришедшие в негодность - отправятся на вторичную переработку.

Карту с экоточками можно найти на сайте проекта. Сдать в этих точках можно не только книги, но также старые журналы и практически любые бумажные издания.

В правительстве Москвы сослались на оценки экспертов и отраслевые отчеты, согласно которым на производство тонны бумаги уходит примерно 10-15 деревьев. Благодаря повторному использованию и переработке книг удастся сохранить десятки тысяч деревьев.

Проект «Экоточки Москвы» работает с осени 2024 года, он стал частью городской системы раздельного сбора отходов. В экоточки можно сдавать также старые вещи, одежду, обувь, автомобильные шины и электроприборы.

Одежду и обувь в хорошем состоянии отдают на благотворительность, а из переработанного сырья производят волокно для матрасов, одеял и подушек, спортивного инвентаря и строительного утеплителя, ветошь для уборки и многое другое.