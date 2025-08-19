В Москве отреставрировали помещение «Немецкого рынка»

Инвестор отреставрировал нежилое помещение в историческом здании на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе Москвы, сообщается на сайте столичного правительства. Это здание, объект культурного наследия XIX–XX веков, известно как «Немецкий рынок».

© Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Помещение площадью 37 квадратных метров было куплено у города на конкурсе в начале 2023 года. С тех пор инвестор обновил стены и потолки, напольное покрытие, инженерные сети и электропроводку, установил сантехнику, сохранив фасады, лепной декор и оконные откосы.

Фасады, декор и откосы обработали антисептиком, чтобы предотвратить их разрушение от плесени. Кроме того, были заделаны швы и трещины в кирпичной кладке, восстановлен штукатурный слой фасадов и откосов оконных проемов, а также утраченные фрагменты межэтажного карниза и замковых камней.

Раньше в этой части города находилась Немецкая слобода - поселение иностранных ремесленников, появившееся еще при Иване Грозном. Построенные там торговые лавки с жилыми и складскими помещениями получили название «Немецкий рынок». Он продолжал работать до 1970-х годов.

После реставрации в помещении открылось кафе. Контроль за сохранением исторического облика здания ведут специалисты Департамента культурного наследия и Департамента городского имущества. Эксперты ежеквартально оценивают, как покупатели исполняют взятые на себя обязательства.

Представители правительства подчеркнули, что продажа городских объектов культурного наследия на конкурсной основе позволяет инвесторам открывать бизнес при условии сохранения архитектурного облика зданий. Любые работы в таких зданиях проводятся по согласованному проекту. За нарушение законодательства в области охраны объектов культурного наследия предусмотрена административная и уголовная ответственность.