«Герои шахматной доски»: москвичи сыграли в шахматы с известными спортсменами

В Москве стартовала серия блицтурниров по шахматам «Герои шахматной доски», в которых принимают участие известные спортсмены. Об этом сообщается на официальном портале правительства столицы.

© Евгений Самарин. Mos.ru

Соревнования проходят по воскресеньям под открытым небом на 42 городских площадках фестиваля «Московские сезоны» - в парках и на центральных бульварах. Узнать расписание турниров и адреса площадок можно на сайте проекта.

В блицтурнирах уже приняли участие более 1,5 тысячи человек разного возраста и уровня подготовки. Среди них - мастер Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Алексей Губайдуллин, чемпион Московской области по блицу 2024 года, и победительница юношеского первенства Москвы по классическим шахматам Ульяна Кусакина.

Соревнования включают отборочные этапы по круговой системе, полуфиналы и финал, который состоится 6 сентября в Центральном доме шахматиста. Контроль времени в партиях - три минуты плюс две секунды на ход.

Все участники получают грамоты и призы, победителям вручаются кубки и ценные награды.