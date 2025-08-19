Москвичей предупредили о неустойчивой погоде

На текущей неделе в Москве ожидается неустойчивая погода. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает RT.

© Global look

По словам синоптика, в среду, 20 августа, ожидается больше осадков, чем во вторник. В четверг погода ухудшится еще сильнее: пройдут мощные дожди и снизится температура воздуха. Ночью столбики термометров покажут плюс 12-плюс 14 градусов, днем — плюс 15-плюс 17 градусов.

В пятницу и субботу также ожидаются кратковременные дожди и температура ниже климатической нормы на 1,5-2 градуса — плюс 14-плюс 19 градусов. В воскресенье потеплеет до 18-20 градусов тепла.

Ранее стало известно, какая погода будет в Москве 1 сентября. Согласно прогнозам, День знаний пройдет без дождей.