Сергунина рассказала о юбилейной акции «Ночь кино» в столице

Юбилейная, 10-я акция «Ночь кино» пройдет в столице 23 августа. Она соберет около 100 культурных площадок Москвы, среди которых ВДНХ, Российская государственная библиотека и Третьяковская галерея. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

— В кинотеатрах, парках, музеях и других культурных пространствах города организуют показы фильмов и анимации. Зрители увидят советскую классику и современные картины. Впервые в рамках акции состоится фестиваль перуанского кино. Всего запланировано порядка 300 мероприятий, в том числе мастер-классы, лекции и тематические викторины, — рассказала заммэра.

Жители и гости столицы смогут насладиться просмотром фильмов с 35-миллиметровой пленки, таких как «Гусарская баллада» и «Экипаж». Кинотеатр «Спутник» подготовит сеансы в честь 100-летия со дня рождения режиссера Петра Тодоровского, а «Тула» и «Молодежный» проведут программу для юных зрителей.

Посетителей Музея кино на ВДНХ будут ждать лекции, экскурсии и интерактивы. В 13:00 в зале Андрея Тарковского желающих познакомят с форматом диафильмов, а в 17:00 обсудят феномен российских сериалов.

В 16:00 в зале Дзиги Вертова пройдет встреча, посвященная историям оригинальных кукол из советских мультфильмов. Завершится беседа показом отечественной анимации. В этот же день также запланированы тематические экскурсии по территории ВДНХ, включая музей славянской письменности «Слово», центр «Космонавтика и авиация» и другие павильоны.

В музее Парка Горького обсудят развитие кинематографа в начале XX века и его связь с литературой и театром. На лекции в Доме-музее С. А. Есенина расскажут о развитии киноиндустрии в период Серебряного века. Также слушатели узнают, какие фильмы нравились поэту.

В Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени в 11:00 начнется экскурсия «Искусство и кино. Синергия искусств». Гид расскажет о том, зачем режиссеры используют отсылки к конкретным картинам в своих фильмах, какие метафоры скрыты в различных полотнах, а также о том, как живопись отражает дух своей эпохи. В 15:00 здесь пройдет тематическая викторина, а в 16:00 покажут документальный фильм о профессии художников-реставраторов.

Работу летних кинотеатров в парках Москвы в этот день продлят до 23:00. В расписании три картины — лидера проката: «Пророк. История Александра Пушкина», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Группа крови».

Найти программу и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте акции.

«Ночь кино» проводится в рамках Московской международной недели кино. Ее участниками станут представители индустрии из нескольких десятков стран, среди которых Китай, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.