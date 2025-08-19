Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку

Панде Катюше в Московском зоопарке по случаю ее предстоящего дня рождения подарили бамбуковую балалайку, сообщается в Telegram-канале учреждения.

"Сегодня зоологи подарили Катюше бамбуковую балалайку! Продолжаем праздновать грядущий день рождения юной панды", - говорится в сообщении.

В видеозаписи к сообщению видно, как панда проявляет явный интерес к предмету, она быстро подходит к балалайке и пробует ее на вкус.

Катюше исполнится два года 24 августа. На протяжении праздничной недели Катюше будут вручать подарки. Киперы изготовят игрушки из бамбука со съедобными лакомствами и торт.