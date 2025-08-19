В Москве могут построить новую линию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут построить новую линию метро, передает его слова агентство «Москва».

Он заявил, что «серьезно рассматривается» большой проект строительства линии в сторону Сколково вдоль Сколковского шоссе. Градоначальник добавил, что, скорее всего, решение о строительстве будет принято.

О планах стройки он высказался 19 августа во время открытия новой прогулочной зоны у Беловежского пруда в Можайском районе. «Линия метрополитена пойдет из "Сколково" мимо вас. Поэтому метро будет ближе», — сообщил местным жителям Собянин.

Ранее во вторник мэр также сообщил, что начато строительство станции метро «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии. Она появится в центре одноименного района — на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Подземный транспорт станет ближе для 230 тысяч москвичей, уточнил глава города.