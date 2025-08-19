В парке Горького состоялся старт первого в Москве кинотрака

17 августа в Парке Горького состоялся старт первого московского кинотрака — уникального мобильного кинотеатра под открытым небом. Проект — часть программы Московской международной недели кино, которая пройдет в столице с 23 по 27 августа.

© Пресс-служба

Днем у центрального фонтана в Парке Горького для зрителей развернулся большой двусторонний экран, встроенный прямо в кузов кинотрака. На мягких пуфах и лежаках горожане и гости столицы смогли посмотреть семейный блокбастер «Пальма 2» и легендарную картину «Москва слезам не верит» с двух сторон от кинотрака.

© Пресс-служба

Стартом кинотрака руководил лично генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов:

«Мы сегодня запускаем кинотрак, который будет курсировать по городу в преддверии Московской международной недели кино. Это возможность увидеть кино не только дома или в кинотеатрах, но и прямо на улицах, в парках и городских пространствах. Мы хотим, чтобы кино стало частью повседневной городской жизни, чтобы его можно было смотреть с друзьями, детьми, делиться впечатлениями и эмоциями».

Мероприятие собрало более трехсот зрителей. Они расположились не только на заранее приготовленных пуфах, но и на скамейках парках, так как звук был хорошо отстроен, а картинка — видна издалека с двух сторон от кинотрака.

Первым фильмом, показанным на кинотраке стал семейный блокбастер “Пальма 2”. Его представил лично режиссер картины Владимир Кандауров:

«Я очень рад, что именно картина “Пальма 2” открывает показы на московском кинотраке. Это очень интересная, нужная и классная инициатива, когда у зрителей есть возможность посмотреть кино на большом экране, особенно во времена, когда контент потребляется преимущественно на телефоне. Формат нестандартный, ведь кино мы обычно смотрим в темноте, а здесь — под солнцем и небом. Но экран яркий, картинка видна отлично, и я рад, что собралось так много зрителей. Надеюсь, что они не разочаруются».

Своим масштабом и необычным форматом кинотрак привлек не только москвичей, но и актеров Дэни Яровского и Яну Аносову.

© Пресс-служба

«Безумно рад находиться здесь не только как актер, но и как зритель. Сам формат впечатляет, полезность у него колоссальная. Прохожие могут поучаствовать в расширении собственных границ и увидеть культовые картины, которые, я считаю, должны знать каждый, вне зависимости от того, приближен он к тематике кино или нет», поделился Дэни Яровский.

«Я считаю, что таких мероприятий должно быть больше — лето, кинотеатр под открытым небом, где горожане могут посмотреть как современные, так и культовые фильмы. Тем более это бесплатно. Очень хотелось бы, чтобы больше людей приходило сюда, чтобы заполнялись все свободные места и люди смотрели классные, крутые картины и знакомились с нашим кинематографом», рассказала Яна Аносова.

Кинотрак станет передвижным кинозалом Москвы. С 17 по 27 августа он посетит более 10 знаковых площадок столицы, в том числе парк «Красная Пресня», Кинопарк «Москино», комплекс бизнес-класса N’ICE LOFT, ЖК Первый Нагатинский, Парк Фудхолл, фудмолл «Три вокзала. Депо» и другие.

© Пресс-служба

Сегодня, 18 августа, проект продолжит работу в ГМЗ «Останкино и Кусково». В 16:00 начнутся показы в усадьбе Кусково, где зрители увидят фильмы “Иван Васильевич меняет профессию” и “Золотую лихорадку”

Всего зрителям представят более 30 картин из России, Италии, Франции, США, Германии, Сербии и других стран. В репертуаре — культовые фильмы «Жанна Дюбарри», «Дракула», «Сто лет тому вперед», «Холоп», «Чемпион мира», «Москва слезам не верит», «‎Легенда №17» и другие.

© Пресс-служба

Расписание кинотрака и подробности программы доступны на сайте Московской международной недели кино. Вход на все показы доступен по предварительной регистрации.