Улицу имени генерала Кириллова открыли в Москве

В Москве, на Рязанском проспекте, в Нижегородском районе, открыта улица в честь погибшего начальника войск химзащиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС.

© Министерство обороны РФ

«Открытие улицы имени Героя России, Героя Труда РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в 2024 году при теракте, состоялось в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы», — указано в материале.

Сообщается, что в церемонии открытия участвовали сослуживцы генерала, его близкие, а также представители оборонных предприятий.

Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. С 1991 года он начал свою военную карьеру. В 2017 году он был назначен на должность начальника войск РХБЗ ВС РФ. 17 декабря 2024 года генерал погиб на Рязанском проспекте в результате срабатывания взрывного устройства.