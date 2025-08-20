Профильные эксперты комплекса городского хозяйства подготовили свыше 90 процентов жилых домов в Москве к грядущему отопительному сезону. Об этом в среду, 20 августа, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

К текущему моменту в городе проходят работы по подготовке к отопительному сезону. Специалисты проводят на теплосетях гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключается подача горячей воды. Отдельные участки трубопроводов по очереди отсоединяют от подачи воды, а затем на них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций.

— Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в почти 71 тысячи зданий, включая свыше 33 тысяч жилых домов, что составляет более 90 процентов от их общего количества, — передает слова Бирюкова официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Кроме того, в Москве стартовали температурные испытания теплосетей. Это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 145 градусов. К осенне-зимнему периоду в столице подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Помимо этого, более 1,3 тысячи домов в Москве прошли капитальный ремонт в текущем году. Так, в рамках программы обновляют внешний вид зданий, заменяют инженерные системы и лифты, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы.

Перечень работ определяется состоянием инженерных систем и их сроком службы и включает ремонт электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, а также обновление фасадов и крыш.