Первые 100 пар зарегистрировали брак в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» прошли первые 100 церемоний бракосочетания в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья». Пространство, где обычно снимают фильмы и сериалы, стало новой сценой для главного события в жизни столичных пар — создания семьи. Здесь атмосфера кино сочетается с подлинными эмоциями, а каждая свадьба превращается в яркую и запоминающуюся историю.

— В кинопарке «Москино» создаются фильмы и сериалы, а с недавнего времени — и новые семьи. После церемонии бракосочетания молодожены могут сделать запоминающиеся кадры. Самыми популярными локациями для проведения свадебных фотосессий стали «Самолет Ту-154», «Питерский бар», «Ковбойский городок», «Соборная площадь Москвы» и «Палаты князя Андрея», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Торжественные церемонии проходят в «Театре Гонзаги» — уменьшенной копии знаменитого театра XIX века, созданного итальянским художником-декоратором Пьетро Гонзаго в Архангельском. Интерьеры с бархатным занавесом, историческим декором и старинной мебелью придают регистрации особую торжественность и неповторимый шарм.

После официальной части молодожены могут устроить фотосессию в других кинодекорациях: возле самолета Ту-154, в «Ковбойском городке» или на «Соборной площади». Возможность стать героями собственного фильма делает «Москино» одной из самых необычных площадок для бракосочетания в Москве.

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро «Маяковская», усадьбы и рестораны. Определиться с локацией поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru.

