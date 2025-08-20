Сергей Собянин одобрил проект КРТ в районе Филевский Парк

Принято решение о комплексном развитии двух участков нежилой застройки в районе Филевский Парк на западе столицы.

© Максим Денисов. Mos.ru

«Реорганизуем два участка в районе Филевский Парк по программе КРТ. На месте устаревших строений в Береговом проезде будут возведены общественно-деловые объекты. Это 3,7 тысячи рабочих мест», — написал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Участки площадью 1,97 гектара, которые будут реорганизованы, расположены по адресу: Береговой проезд, владение 4/6, строение 1 и владение 4, корпус 3. Сейчас на них находятся устаревшие объекты.

На этом месте возможно возвести 129 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появятся общественно-деловые объекты. Это позволит создать 3,7 тысячи рабочих мест. Кроме того, запланировано благоустройство территории и реорганизация улично-дорожной сети.

Сейчас в Москве одобрен и находится в стадии реализации 131 проект комплексного развития территорий общей площадью около 1,5 тысячи гектаров. В рамках этих проектов планируется возвести примерно 30 миллионов квадратных метров недвижимости. В результате будет создано около 348 тысяч рабочих мест.