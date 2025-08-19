Москву украсят в честь Дня государственного флага России

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. К этому дню город украсят более 2,2 тыс. флагов и флаговых конструкций. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

© Российская Газета

Он напомнил, что город к празднику традиционно украшают плакатами и флагами. В этом году разместят более 2,2 тыс. флаговых конструкций на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, 1-м и 2-м Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе. Композиции из триколоров украсят здания Государственной Думы, Совета Федерации, Правительства Москвы, Центрального музея Вооруженных сил.

"На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместим 500 поздравительных плакатов", - рассказал Петр Бирюков.

По традиции на 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице.