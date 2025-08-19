В «Экоточках Москвы» открыт сбор старых книг

Проект «Экоточки Москвы» дает жителям возможность экологично избавиться от ненужных книг и одновременно сохранить леса. Как сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы, инициатива реализуется совместно с социальным благотворительным проектом. Часть собранных изданий передадут в сельские библиотеки, часть выставят на продажу, а экземпляры, не подлежащие использованию, отправят на переработку.

В ведомстве отметили, что число экоточек в городе увеличивается: этим летом в систему включили более 60 контейнеров для приема книг. Все издания проходят сортировку, проверку и дезинфекцию, после чего находят новых владельцев. Книги, утратившие товарный вид, тоже приносят пользу, так как идут во вторичную переработку.

Эксперты уточнили, что для производства одной тонны бумаги требуется в среднем от 10 до 15 деревьев. Таким образом, повторное использование книг позволит сохранить десятки тысяч зеленых насаждений.

На сайте проекта размещена карта пунктов приема. Там можно выбрать удобную точку рядом с домом. В контейнерах принимают любые издания, включая устаревшие журналы и учебники. Жителям рекомендуют сдавать книги, упакованные в пакеты по два-три экземпляра, чтобы сохранить их в целости, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице также открылся 101 пункт приема ненужных и вышедших из строя электрических приборов.