В Москве за сутки выпало девять литров дождевой воды на метр

За прошедшие сутки в Москве выпало девять литров дождевой воды на метр. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 9 мм осадков или почти ведро дождевой воды на квадратный метр, что составляет 12% от месячной нормы дождей", - отметил он.

Так, в Тушино в осадкомер попало 7 мм, на Балчуге - 6 мм, в Бутово - 4 мм.

В подмосковном Толстопальцево - 9 мм, а в Наро-Фоминске, Подмосковной и Немчиновке - 7 мм.