Синоптик Тишковец: В Москве за сутки выпало девять литров дождевой воды на метр
За прошедшие сутки в Москве выпало девять литров дождевой воды на метр. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 9 мм осадков или почти ведро дождевой воды на квадратный метр, что составляет 12% от месячной нормы дождей", - отметил он.
Так, в Тушино в осадкомер попало 7 мм, на Балчуге - 6 мм, в Бутово - 4 мм.
В подмосковном Толстопальцево - 9 мм, а в Наро-Фоминске, Подмосковной и Немчиновке - 7 мм.
"В течение дня дожди будут ослабевать и прекратятся", - добавил Леус.