Синоптик Позднякова назвала самый теплый и самый холодный дни недели

Вечерняя Москва

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Вечерней Москве», что на этой неделе температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Синоптик Позднякова назвала самый теплый и самый холодный дни недели
© РИА Новости
— В понедельник дневная температура составит плюс 17–19 градусов, во вторник — плюс 18–20. Среда станет самым теплым днем в Москве на этой неделе. Будет больше солнца и просветов на небе, ветер сменит свое направление на юго-западное. Днем воздух прогреется до плюс 20–22 градусов, — рассказала Позднякова.

Синоптик также отметила, что в четверг и пятницу ожидается потепление до плюс 17–19 градусов, однако самым холодным днем станет суббота, когда столбики термометров поднимутся всего до плюс 15–17 градусов.

В беседе с «ВМ» она также уточнила, что ночью температура в столице на этой неделе будет составлять плюс 11–13 градусов, а в Подмосковье показатели будут колебаться в пределах плюс 8–13 градусов.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются прохладные и дождливые дни с температурой ниже 20 градусов. Такие показатели больше соответствуют осеннему сезону.