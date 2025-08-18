Синоптик Позднякова назвала самый теплый и самый холодный дни недели

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Вечерней Москве», что на этой неделе температура воздуха будет ниже климатической нормы.

— В понедельник дневная температура составит плюс 17–19 градусов, во вторник — плюс 18–20. Среда станет самым теплым днем в Москве на этой неделе. Будет больше солнца и просветов на небе, ветер сменит свое направление на юго-западное. Днем воздух прогреется до плюс 20–22 градусов, — рассказала Позднякова.

Синоптик также отметила, что в четверг и пятницу ожидается потепление до плюс 17–19 градусов, однако самым холодным днем станет суббота, когда столбики термометров поднимутся всего до плюс 15–17 градусов.

В беседе с «ВМ» она также уточнила, что ночью температура в столице на этой неделе будет составлять плюс 11–13 градусов, а в Подмосковье показатели будут колебаться в пределах плюс 8–13 градусов.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются прохладные и дождливые дни с температурой ниже 20 градусов. Такие показатели больше соответствуют осеннему сезону.