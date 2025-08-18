Юные москвичи пробежали первый в истории марафон на мысе Челюскин

Московские школьники и студенты колледжей установили рекорд, пробежав марафон в Арктике. Подробности рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

© Департамент образования и науки Москвы

Напомним, что в начале августа столичные школьники и студенты отправились в экспедицию в Арктику. За две недели они восстанавливали мемориал, посвященный летчикам-полярникам, изучали флору и фауну этого региона. В еще поставили рекорд. Организовали и пробежали первый в истории марафон на мысе Челюскин, самой северной точке Евразии. Забег "Арктический вызов" прошел в формате эстафеты, его дистанция составила 42 километра 195 метров.

"Арктический забег прошел в непростых погодных условиях: температура чуть выше нуля, сильный ветер, сложный рельеф", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы подготовиться к марафону, ребята организовали серию тренировок, включая забеги на пять километров. Как рассказала одна из инициаторов марафона, студентка Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова Софья Тараненко, она счастлива, что смогла это сделать. А известный полярный путешественник, руководитель Большой арктической экспедиции Матвей Шпаро добавил, что проекты в Арктике - это проекты, значимые для всей России. "Мы стараемся придумывать мероприятия в рамках экспедиции так, чтобы они не только приносили пользу Русскому Северу, но и привлекали внимание, популяризировали туристическое и экспедиционное движение. Я уверен, наш арктический марафон положит начало новой традиции - ежегодному забегу на самой северной точке материка. Это суровое испытание, и московские школьники, и студенты колледжей с честью его выдержали", - отметил он.

Отметим, что собранные ребятами данные передадут ведущим научным институтам, включая Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии науки, Зоологический музей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича и другие.

В этом году, помимо научных задач, юные москвичи занимались реконструкцией мемориала советским полярникам. Для этого в команду специально включили шестерых подготовленных строителей. Акция стала одним из мероприятий, приуроченных к 80-летней годовщине Победы.