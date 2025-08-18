Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург начинается в Подмосковье

В Подмосковье начинается строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил инфоцентр ВСМ.

«Начинается строительство ВСМ на участке в Московской области. Седьмой этап проекта высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург успешно прошел Главгосэкспертизу, что позволяет получить в ближайшее время разрешение на строительство и приступить к соответствующим строительно-монтажным работам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут развернуты на участке от Зеленограда до Высоково протяженностью 54,6 км. Это часть отрезка ВСМ, где будет протестирован высокоскоростной поезд. Поэтапная реализация масштабных транспортных проектов позволяет вести работы в сжатые сроки с соблюдением всех требований безопасности и качества. Практика поэтапного проектирования и прохождения Главгосэкспертизы закреплена в законодательстве РФ. Такой подход существенно ускоряет общий процесс строительства. ВСМ Москва – Санкт-Петербург – стратегический транспортный проект, реализуемый под личным контролем президента РФ. Протяженность первого этапа составит 679 км. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, сокращая время в пути между столицами до двух часов 15 минут. Запуск движения запланирован на 2028 год.