Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дождливой погоде в выходные

В предстоящие выходные дни 23 и 24 августа в столице ожидается дождливая погода, температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В выходные дни погода у нас с кратковременными дождями. Дождя будет больше в субботу, а воскресенье он будет носить локальный характер, температура ночью – от плюс 9 до плюс 11 градусов, днем – от плюс 16 до плюс 18 градусов в субботу. Температура в воскресенье – от плюс 17 до плюс 19 градусов, температура остается ниже климатической нормы на 1,5 градуса», – сказала Позднякова.

Она отметила, что в начале следующей недели погода существенно не изменится.