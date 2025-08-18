Как москвичи могут бесплатно установить шлагбаум во дворе

Город помогает жителям бесплатно установить шлагбаумы во дворах для безопасности и комфорта. Столичные службы упрощают процедуру и берут на себя все значимые этапы — от формирования и согласования схемы до монтажа и обслуживания в течение первого года. Для установки шлагбаума москвичам необходимо принять решение и подтвердить его в ходе общего собрания собственников, которое помогут провести специалисты платформы «Электронный дом». А все вопросы по установке возьмут на себя работники «Московского паркинга».

С чего начать

Чтобы оборудовать дом бесплатным городским шлагбаумом, жителям нужно подать онлайн-заявку на едином транспортном портале. Для этого после авторизации с помощью Mos ID следует выбрать в тематике вопросы по платным парковкам и парковочному пространству, а в уточнениях указать «Парковки» и «Другое».

Заявку можно составить в свободной форме. Главное — указать адрес установки ограждающего устройства, количество поддерживающих инициативу собственников и название управляющей организации. Кроме того, следует предложить схему монтажа с нужным количеством шлагбаумов и отметить, есть ли во дворе социальные и коммерческие объекты. Это важно, поскольку устройства не должны ограничивать проезд на территорию общего пользования.

После получения заявки специалисты «Московского паркинга» рассмотрят предложенный жителями вариант, приедут по адресу и уточнят возможность и места установки ограждающих устройств с точностью до метра. Препятствием для монтажа могут стать технические помехи, в том числе необходимость вырубки деревьев или переноса коммуникаций. В такой ситуации специалисты проинформируют жителей о невозможности установки шлагбаума.

После осмотра и расчетов эксперты подготовят схему расположения нужного количества шлагбаумов в границах двора с размерами устройств. Она может не совпасть с первоначальными планами. Документы передадут специалистам платформы «Электронный дом» для проведения недельного тематического опроса среди собственников. Если большинство поддержит инициативу, то «Московский паркинг» самостоятельно согласует схему установки с городскими структурами. Благодаря участию учреждения жителям не нужно тратить время и самим обсуждать место установки ограждающих устройств с муниципалитетом.

Провести общее собрание собственников

Следующий этап — проведение общего собрания собственников (ОСС) на платформе «Электронный дом» по вопросу установки одного или нескольких шлагбаумов. Для удобства жителей специалисты этой платформы возьмут на себя взаимодействие с «Московским паркингом» и передадут схему установки инициаторам общего собрания собственников — активным горожанам или управляющей организации. Кроме того, при необходимости они проведут встречу жителей с работниками «Московского паркинга» и помогут сформировать повестку.

Заявку на проведение ОСС нужно подать в разделе «Опросы / Собрания собственников». У жителей, которые не могут или не хотят принимать участие в общем собрании собственников в электронном виде, есть возможность передать свое решение на бумажном бланке администратору.

После завершения онлайн-голосования жителям не нужно беспокоиться о передаче документов «Московскому паркингу». Их время и усилия сэкономит «Электронный дом»: платформа самостоятельно направит итоговое решение.

На установку шлагбаумов должны согласиться москвичи из всех домов, находящихся внутри ограждаемой территории. Если жители хотя бы одного из них не организуют свое общее собрание или не наберут необходимое для принятия решения большинство голосов, то установить ограждающие устройства не получится. Проводить голосования по повестке одновременно необязательно, однако параллельные общие собрания собственников сократят сроки установки.

Когда установят шлагбаум

В течение 30 дней со дня завершения общего собрания собственников специалисты «Московского паркинга» бесплатно установят во дворе дома необходимое количество шлагбаумов под ключ. Жителям не нужно будет платить за материалы, а также за строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Срок может быть увеличен в связи с поставкой оборудования.

У собственников и зарегистрированных по адресу жильцов будет возможность управлять шлагбаумами через мобильные приложения «Парковки России» и «Электронный дом». Это смогут делать и пользователи с гостевым доступом. Открыть шлагбаум скоро также можно будет с помощью автоматического распознавания номера автомобиля.

Еще одним преимуществом установки шлагбаума с помощью города станет то, что в течение года с момента его ввода в эксплуатацию жители смогут пользоваться ограждающим устройством бесплатно. Техническое обслуживание и ремонт будет проводить «Московский паркинг» своими силами и средствами.

Со второго года обслуживание станет платным для жителей. «Московский паркинг» установит ежемесячный тариф и вынесет его на голосование на новом общем собрании собственников. После принятия решения плата за шлагбаумы будет включена в единый документ отдельной строкой — «Обслуживание ограждающих устройств».

Благодаря возможностям и ресурсам платформы «Электронный дом», а также «Московскому паркингу» жители столицы могут без лишних тревог, траты времени и денег сделать свои дворы еще комфортнее и уютнее. Дополнительную информацию по установке шлагбаумов и ответы на частые вопросы можно найти на сайте.

«Электронный дом» — комплексная мультифункциональная платформа по управлению многоквартирным домом онлайн. На площадке можно оперативно решать вопросы с управляющей организацией, проводить опросы жителей, общаться с соседями в общедомовом и личном чатах, передавать показания счетчиков и оплачивать счета за коммунальные услуги. Платформа начала работу в ноябре 2020 года. Проект развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

