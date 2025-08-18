Синоптик спрогнозировал тепло в Москве в начале сентября

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в начале сентября в Москве температура воздуха будет превышать климатическую норму.

В конце лета после периода похолодания и дождей в столице вновь потеплеет до +27 °С, поделился специалист в беседе с aif.ru.

По его словам, первая декада сентября также обещает стать тёплой, столбик термометра будет подниматься выше +20 °С.

«Температура воздуха будет превышать климатические нормы на 3—6 градусов», — отметил синоптик.

Также стало известно, что в Пермском крае с 18 по 24 августа ожидается тёплая погода с температурой на 1—3 градуса выше нормы, передаёт URA.RU со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, ночные показатели составят +10…+15 °С, дневные +17…+25 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал кратковременные дожди в Москве 18 августа.