В Москве на этой неделе похолодает до плюс восьми градусов

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал агентству «Москва», что на этой неделе в столичном регионе ожидается северный ветер, поэтому погода будет прохладная и дождливая.

В понедельник, 18 августа, ожидается кратковременный дождь с температурой от плюс 17 до плюс 19 градусов. Во вторник и среду дневные температуры составят от плюс 18 до плюс 22 градусов. В четверг и пятницу похолодает — днем до плюс 15-19 градусов, а ночные температуры будут опускаться до восьми градусов.

В выходные снова немного потеплеет — в субботу будет облачно, временами небольшой дождь, температура днем до плюс 22 градусов. В воскресенье осадков не ожидается и днем, и ночью, дневная температура от 17 до 20 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что летнее тепло в Москве подходит к финалу.