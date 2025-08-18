После перерыва европейские коллективы вновь примут участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора фестиваля Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом).

Он уточнил, что в программе мероприятия заявлены представители Италии и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). При этом, подчеркнул Смирнов, долго уговаривать итальянцев или предлагать им «бонусы» за участие не пришлось.

«Ансамбль исторических флагоносцев города Кори мы уже показывали в Москве на «Спасской башне» в 2011 и 2014 гг. Коллектив откликнулся на наше предложение приехать без каких-либо проблем, сложных уговоров и маневров», — говорит директор.

«Небольшой, но звонкий и симпатичный», по словам директора, оркестр полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской согласился на участие практически сразу.

Секрет этого сотрудничества, считает Смирнов, в хороших человеческих отношениях.

Также на «Спасской башне» будут представлены 18 лучших военных оркестров силовых ведомств России и коллективы из Африки, Арабского мира, с Востока.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. Мероприятие в 2025 году посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.

Саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман до этого говорил, что в европейских странах «сходит с повестки дня» культура отмены российского искусства. Он отметил, что в Европе есть разные люди и мнения.