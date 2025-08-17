Стало известно, вернется ли в столицу тепло

Летний сезон в Московском регионе подходит к концу и постепенно передает эстафету осени. Об этом в воскресенье, 17 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, следующая неделя в городе будет прохладной и дождливой: выпадет около месячной нормы осадков. Он уточнил, что в ночное время столбики термометров будут колебаться около плюс 7–12 градусов, а в дневные часы — в районе 15–20 градусов выше нуля.

— Купальный сезон закрывается, однако лето не уйдет по-английски, а напоследок громко хлопнет дверью! В заключительные дни августа есть вероятность потепления до плюс 25–30 градусов, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что похолодание придет в Московский регион 17 августа, температура воздуха на протяжении полутора недель будет на один–два градуса ниже климатической нормы.

Погода в Москве в предпоследнюю неделю августа не преподнесет сюрпризов, но и не порадует теплом. Подробным прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.