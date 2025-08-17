Электробусы выйдут на маршрут С914 на юге столицы

Электробусы выйдут на маршрут С914 «Метро “Южная”» — «Промзона Чертаново», который работает по будням и проходит возле важных производственных предприятий, научных учреждений и торговых центров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© Mos.ru

«В соответствии с поручением Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть экологичного транспорта и укреплять лидерство столицы в Европе по количеству электробусов. Так, теперь на маршруте С914 будут работать две современные инновационные машины российского производства. Они сделают поездки пассажиров еще комфортнее», — рассказал Максим Ликсутов.

Преимущества электробусов

Москва продолжает расширять сеть электробусных маршрутов. Это благоприятно влияет на экологическую ситуацию и делает поездки пассажиров комфортнее. Благодаря новым поставкам техники и развитию зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов.

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках. В салоне есть все для удобства пассажиров — зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте.

Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса. Низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров. Для этого предусмотрена откидная аппарель и кнопки вызова водителя. При необходимости он поможет войти и покинуть салон. Велосипеды, коляски или крупный багаж удобно разместить на накопительной площадке.

Оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов. В электробусах при открытии дверей срабатывает воздушная завеса. Она помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров. При этом вес машины остался прежним. В 2024 году на линию вышли КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Транспорт нового поколения

За 2024 год в Москве открыли более 70 электробусных маршрутов. В столицу поставили свыше 800 инновационных машин на электрической тяге. Парк электробусов ГУП «Мосгортранс» самый крупный в Европе. Более 2,4 тысячи инновационных машин КамАЗ и ЛиАЗ обеспечивают работу свыше 220 маршрутов. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк ГУП «Мосгортранс» перейдет на электробусы.

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическую систему сделали еще более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия дверей. Внешний вид соответствует современным трендам в мировом промышленном дизайне.

По контракту с ПАО «КамАЗ» в этом году планируется поставка 400 электробусов КамАЗ-52222 поколения А5. Их производят с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

Сегодня экологичный транспорт обслуживают на 12 площадках ГУП «Мосгортранс». Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в стране и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.