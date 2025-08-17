В Москве ожидается неделя дождей и похолодание

© BFM.RU

Сегодня до плюс 20 и солнечно, но, начиная с понедельника, практически всю неделю в Москве ожидаются дожди, местами ливни. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

По словам синоптиков, за неделю в Москве выпадет почти месячная норма осадков. Подробнее рассказал обозреватель погоды проекта Мeteoweb, метеоролог Алексей Сафонов.

Алексей Сафонов обозреватель погоды проекта Мeteoweb, метеоролог «Стоят осенние дни. Днем температура воздуха не будет повышаться выше 20 градусов, ночами 11–13. По области будут наблюдаться выхолаживания до температуры ниже 10, в районе 8–0 градусов. И все это под аккомпанемент дождей с разной интенсивностью, они будут идти на протяжении всей недели. Достанется всем местами. Дожди будут в том числе и с грозами. Наиболее вероятные дожди — в понедельник и в четверг».

По предварительным прогнозам, начало осени в Москве ожидается теплым, однако сентябрь в этом году не станет очередным летним месяцем. Ожидаются нормальные для московского климата плюс 7 градусов ночью и плюс 15 днем.