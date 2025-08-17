На зеленых территориях Москвы продолжает цвести иван-чай

Летом зеленые территории Москвы расцветают яркими красками. Среди полевых трав особенно выделяется иван-чай. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали о цветке, который украшает городской ландшафт и играет важную роль в экосистеме.

© Вечерняя Москва

Растение с изящными сиренево-розовыми цветами иногда называют копорским чаем. Это наименование восходит к названию села Копорье под Петербургом, где когда-то процветало чайное производство.

Иван-чай — многолетник с прямым стеблем до полутора метров, узкими ланцетными листьями и пышными соцветиями. Он предпочитает сухие песчаные почвы, поэтому встречается на опушках лесов, лугах и среди кустарников. В Москве иван-чай можно увидеть в ландшафтных заказниках «Долина реки Сходни в Куркино», «Южное Бутово», «Долина реки Городни», «Теплый Стан», «Тропаревский», ландшафтных парках «Зарядье», «Митинский», московской части национального парка «Лосиный Остров», природно-исторических парках «Останкино», «Битцевский лес», «Измайлово», «Тушинский» и других местах.

Главное достоинство иван-чая кроется не только в его красоте — это щедрый медонос. Его цветы — настоящая находка для пчел, которые собирают нектар. Каждая деталь облика — сиренево-розовый оттенок лепестков, тонкий аромат, форма соцветий — работает как точный механизм, привлекающий опылителей. Как отмечают биологи, даже размер цветка идеально адаптирован для удобства насекомых.

Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды рекомендуют не срывать цветы, лучше сфотографировать их или просто любоваться ими во время прогулки.

Столичные специалисты активно продолжают работать над озеленением города. В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, какие деревья чаще всего высаживают на природных территориях Москвы.