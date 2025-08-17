На форуме «Москва 2030» представили макеты столичных больниц будущего

Гости форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе смогут перенестись во времени и взглянуть на новый облик ведущих столичных стационаров. Так, на центральной площади форума представлены макеты будущих современных комплексов Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы (ГКБ) имени В.П. Демихова, Московского клинического научно-исследовательского центра «Больница 52» и детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Н.Ф. Филатова. Новые медицинские объекты — это лучшие технологии, новейшее оборудование, продуманная логистика, передовые стандарты работы и комфортная среда для пациентов и персонала. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения города Москвы.

Благодаря новому комплексу площадью свыше 100 тысяч квадратных метров ГКБ имени В.П. Демихова по своим техническим характеристикам и оснащенности войдет в число ведущих многопрофильных медицинских центров столицы. Учреждение будет оказывать комплексную медицинскую помощь, включая самые сложные высокотехнологичные вмешательства. При разработке проекта были учтены последние достижения в области медицинской логистики и инновационных технологий. Это позволит обеспечить максимальный комфорт как для пациентов, так и для медицинского персонала.

— На одной из площадок форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе представлен будущий современный многопрофильный клинический комплекс нашей больницы. Он расположится в Юго-Восточном округе. Здание спроектируют таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективную логистику — с момента поступления пациента до оказания первичной медицинской помощи пройдет минимальное количество времени. Большое внимание планируется уделить тому, чтобы люди могли получать необходимую помощь в максимально короткие сроки безгоспитализации. Огромный комплекс будет включать в себя более 30 операционных, свыше 15 клинических отделений, лабораторию, а также удобные зоны для отдыха. Кроме того, пациента в медучреждении должна ждать комфортная обстановка и уютная атмосфера — это очень важно, так как от психологического состояния может зависеть успех лечения. Именно такой концепции будем придерживаться в нашей новой больнице, — рассказал Сергей Аракелов, главный врач ГКБ имени В.П. Демихова.

Фасад нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского по форме будет напоминать строение молекулярной решетки, а в центре здания разместят инсталляцию в форме пульсирующего сердца. Здесь расположатся основные клинические и диагностические подразделения НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, включая хирургические и терапевтические отделения, реанимацию, операционные и кабинеты томографии. Каждая из этих концепций нацелена на реализацию современных инфраструктурных решений и внедрение передовых технологий для повышения эффективности медпомощи, комфорта и уровня обслуживания пациентов.

Новый корпус ДГКБ имени Н.Ф. Филатова значительно расширит возможности для оказания медпомощи детям. Здесь разместят современные высокотехнологичные операционные, клинико-диагностическое отделение, стационар кратковременного пребывания, а также специальные палаты, в которых дети смогут находиться вместе с родителями. Особое внимание уделят созданию комфортной среды: будут предусмотрены игровые зоны и безбарьерный доступ для маломобильных пациентов.

— Сейчас перед нами будущее детской медицины — новый корпус, который должен начать принимать маленьких пациентов уже в ближайшие годы. Здесь на площади более 100 тысяч квадратных метров будут внедрены новые технологии, размещено современное оборудование, обеспечены комфортные условия для пребывания детей, а также доступно не только стационарное лечение, но и амбулаторная помощь. Сегодня в нашей больнице мы активно расширяем возможности для того, чтобы дети могли получить необходимое лечение без госпитализации, в амбулаторном режиме. Например, у нас есть дневной стационар и специализированные центры лечения, — рассказал Илья Самородов, заведующий педиатрическим отделением, врач-педиатр ДГКБ имени Н.Ф. Филатова.

