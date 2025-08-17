Иван-чай продолжает цвести на зеленых территориях Москвы

Летом зеленые территории Москвы расцветают яркими красками, среди полевых трав особенно выделяется иван-чай. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

«Иван-чай – многолетник с прямым стеблем до полутора метров, узкими ланцетными листьями и пышными соцветиями. Он предпочитает сухие песчаные почвы, поэтому встречается на опушках лесов, лугах и среди кустарников. В Москве иван-чай можно увидеть в ландшафтных заказниках «Долина реки Сходни в Куркино», «Южное Бутово», «Долина реки Городни», «Теплый Стан», «Тропаревский», ландшафтных парках «Зарядье», «Митинский», московской части национального парка «Лосиный Остров», природно-исторических парках «Останкино», «Битцевский лес», «Измайлово», «Тушинский» и других местах», – говорится в сообщении.

Главное достоинство иван-чая кроется не только в его красоте – это щедрый медонос. Его цветы – настоящая находка для пчел, которые собирают нектар. Каждая деталь облика – сиренево-розовый оттенок лепестков, тонкий аромат, форма соцветий – работает как точный механизм, привлекающий опылителей. Даже размер цветка идеально адаптирован для удобства насекомых.