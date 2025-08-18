Москва пережила самую прохладную ночь с начала августа

Минувшая ночь в столице оказалась самой прохладной с начала августа, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минимальная температура ночью на базовой метеостанции ВДНХ составила 11 градусов. В Тушине термометры показали 10,9 градуса, в Строгине – 11,3, в Бутове – 9,8, на Балчуге – 13,4.

В Подмосковье "по-сентябрьски холодными" стали Михайловское с температурой 7,5 градуса, Талдом (7,6), Мелихово (7,7), Клин (8), Коломна (8,3) и Серпухов (8,7), указал синоптик.

В понедельник, 18 августа, в Москве прогнозируются облачная погода и дождь. Днем воздух прогреется до 16–18 градусов, в Московской области – до 14–19 градусов. Скорость западного и северо-западного ветра составит от 6 до 11 метров в секунду, а атмосферное давление установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.