Москвичам сообщили об ограничениях на станциях метро около «Лужников» 16 августа

На станциях метро, расположенных рядом со стадионом «Лужники», в субботу, 16 августа, возможны ситуативные ограничения в связи с проходящем на площадке концертом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

По словам представителей ведомства, на ближайшей к стадиону станции «Спортивная» перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после — только для входа.

— Пополните «Тройку» для обратной поездки в метро заранее. Это можно сделать онлайн в приложении «Метро Москвы». А также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Участок Тверской, 1-й Тверской-Ямской и ряд прилегающих улиц будет перекрыт до 5:00 понедельника, 18 августа, для замены асфальта.

Кроме того, движение на Проектируемом проезде № 7500 оказалось затруднено на 1,7 километра из-за автомобильной аварии. Днем на Варшавском шоссе в районе дома 26 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии было затруднено на участке протяженностью около 2,4 километра.