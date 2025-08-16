В воскресенье в Москву придёт похолодание

В течение первой половины следующей недели температура воздуха в Москве не будет превышать +20 °С, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«После субботних +24...+25 °С относительное похолодание придёт в воскресенье, 17 августа. Уже завтра температура снизится до +20 °С», — рассказал он.

И такая погода — с отдельными кратковременными дождями — будет всю первую половину следующей недели, продолжил синоптик.

«С понедельника (18 августа. — RT) по среду (20 августа. — RT) днём ожидается порядка +18...+20 °С. Может быть даже +17...+19 °С. И всё время северный и северо-западный ветер. Он не слишком сильный, но тепла с собой не принесёт», — пояснил он.

Никаких сверхъестественных погодных явлений ожидать не стоит, подытожил Шувалов.

