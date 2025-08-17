На Тверской и 1-й Тверской-Ямской укладывают асфальт

В центре столицы обновляют асфальтовое покрытие на Тверской и на 1-й Тверской-Ямской улицах. Укладывают асфальт бесшовной технологией. На время работ движение по ремонтируемым участкам перекрыто.

© Российская Газета

Работы идут на участке Тверской улицы - от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и на всем протяжении 1-й Тверской-Ямской. Задействовано необходимое количество специалистов и единиц спецтехники.

"В ночь на субботу провели фрезерование старого дорожного покрытия. В субботу приступили к устройству нового. Его укладывают семь асфальтоукладчиков и 24 катка, движущихся параллельно, одновременно по всей ширине проезжей части", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Работы идут в круглосуточном режиме. Он добавил, что замена такого объема дорожного покрытия без применения технологии бесшовной укладки заняла бы более недели.

Как отмечают специалисты в ГБУ "Автомобильные дороги", при укладке верхнего слоя асфальта используют полимерно-битумные вяжущие смеси. Они были разработаны специально для климата средней полосы России. Их используют на центральных улицах, кольцевых и вылетных магистралях, в том числе и на Тверской улице. Основа таких смесей - габбро-диабазовый щебень. Это вулканическая горная порода, по минеральному составу близкая к граниту, ее добывают в Карелии. Такая смесь повышает износостойкость дорожного полотна.

Кстати, полностью завершить работы должны до 5.00 18 августа. Для пешеходов движение по тротуарам не перекрывалось.