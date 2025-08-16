Подводные «бабочки» появились в Москве

В «Москвариуме» на ВДНХ поселились 50 голожаберных моллюсков, которых также называют «бабочки» из-за богатых расцветок. Об этом рассказали ТАСС в океанариуме.

Эти красочные морские создания, обитающие преимущественно в теплых морях и океанах, считаются одними из самых удивительных представителей подводного мира. Особенную уникальность этим существам придают жабры, расположенные на спине в виде причудливых выростов, поделились в пресс-службе.

При этом яркая окраска служит не только украшением, но и защитным механизмом, отпугивающим хищников. Также некоторые представители отряда могут заимствовать стрекательные клетки у съеденных медуз и использовать их для самозащиты.

Посетители смогут увидеть моллюсков в рифовом зале экспозиции в отдельном аквариуме со сказочными домиками-укрытиями.

