Собянин: Москва продолжает работы по восстановлению инфраструктуры в Донецке

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 16 августа, сообщил, что работы по восстановлению инфраструктуры в Донецке продолжаются. В город направлены еще 50 аварийно-восстановительных бригад с полным оборудованием и спецтехникой для оперативного ремонта.

© Вечерняя Москва

Особое внимание коммунальщиков уделяется подготовке к отопительному сезону социальных объектов — школ, детских садов, больниц и поликлиник, куда тепло подается в первую очередь. Кроме того, продолжается работа по обеспечению стабильной подачи воды: в 2022 году был проложен водовод протяженностью более пяти километров, а десятки километров аварийных труб отремонтированы.

Для развоза воды задействованы 135 машин московских коммунальных служб. Собянин подчеркнул, что все меры направлены на быструю и качественную подготовку города к зиме и устранение критических проблем в водоснабжении и отоплении.

— Столичные бригады дежурят в Донецке с июля 2022 года. Они ремонтируют многоквартирные дома, при необходимости обновляют системы отопления, водоснабжения и канализации, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

Студенческие отряды также помогают восстанавливать Донбасс. Недавно Донецкую Народную Республику для обсуждения планов посетила делегация центрального штаба Российских студенческих отрядов во главе с руководителем Ярославом Зубащенко.