В ОЭЗ Москвы начнут производство российских образовательных дронов с ИИ

Производитель беспилотных авиационных систем (БАС) «Геоскан» создал российский образовательный дрон с искусственным интеллектом. Новая разработка предприятия способна в автономном режиме распознавать объекты, выполнять полеты и работать в составе роя беспилотников. Крупносерийное производство дрона будет налажено на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

© Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

— По поручению Мэра Москвы город активно поддерживает высокотехнологичные отрасли промышленности. Для их развития в ОЭЗ «Технополис Москва» сформирован кластер беспилотных авиационных технологий, который позволяет компаниям эффективно осуществлять кооперацию, обмениваться опытом и компетенциями. Также в целях ускорения производственного цикла и тестирования новых разработок в этом году здесь был открыт летно-испытательный комплекс. Созданная инфраструктура позволит компании по разработке БАС запустить новый образовательный дрон с искусственным интеллектом в крупносерийное производство на территории особой экономической зоны столицы в конце 2025 года, — отметил Анатолий Гарбузов.

Новая разработка компании «Геоскан» — это компактный обучающий квадрокоптер, оснащенный процессором с нейроускорителем и камерой с высоким разрешением. Благодаря бортовому искусственному интеллекту и машинному зрению он может распознавать объекты, следовать по заданному маршруту и работать в составе роя дронов без подключения к серверу. Дебют «умного» дрона в соревнованиях состоялся в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2025».

— Мы видим, как быстро растет интерес к инженерным задачам с использованием ИИ, особенно среди школьников. Именно поэтому создаем открытые и доступные инструменты, с которыми можно практиковаться. Платформа дает возможность пройти путь от первых строк кода до готовых решений при реальных полетах, — отметил заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, в особой экономической зоне столицы активно развиваются инновационные производства в критически важных отраслях промышленности. По его словам, регулярный запуск производств высокотехнологичных образовательных продуктов позволяет наращивать кадровый потенциал столицы.